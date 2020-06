WWDC: iPhoneOS potrebbe sostituire iOS e gli iPod Touch probabilmente moriranno | Rumors

Secondo il famoso leaker Jon Prosser, la prossima versione di iOS si chiamerà iPhoneOS, segnando un ritorno alle origini da parte di Apple.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che, la prima versione del sistema operativo per iPhone si chiamava iPhoneOS, ma dopo il lancio dell’iPod touch e dell’iPad, la società decise di cambiare il nome in iOS.

Il cambio nome avrebbe senso, visto che per creare una distinzione tra il software per iPhone e quello per iPad,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo WWDC: iPhoneOS potrebbe sostituire iOS e gli iPod Touch probabilmente moriranno | Rumors proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento