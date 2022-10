Wwe, Shawn Michaels: “Mi sento parte integrante di NXT”

La leggenda del wrestling ora lavora dietro le quinte

Roma, 22 ott. (askanews) – È stata una delle più grandi leggende della storia della Wwe. Hkb Shawn Michaels si è ormai ritirato da anni, da quando perse in uno strepitoso match contro The Undertaker a WrestleMania 26 (aveva messo la sua carriera in palio). E ora, dietro le quinte, con la gestione di Triple H è diventato uno dei booker e organizzatori di NXT, lo show degli astri nascenti della Wwe. In vista di Halloween Havoc, evento che si svolgerà stanotte al Performance Center, Michaels traccia la linea su NXT. "Questo evento", racconta in un'intervista esclusiva ad askanews, "è come SummerSlam per il Main Roster: io mi sento sempre più parte integrante di questo progetto e il Triple Threat Match per l'NXT Championship sarà fantastico. Si tratta di uno show pieno di match importanti, che rappresenta ciò che deve essere NXT: una serie di giovani talenti che devono crescere fino ad arrivare a Raw e SmackDown. È importante aiutare questi ragazzi, fare un po' da genitori a loro". Poi un'analisi anche sull'origine di Halloween Havoc, un evento che nel 1997 divenne noto per uno straordinario match fra Rey Mysterio e il compianto Eddie Guerrero: "Avevano una dinamica unica fra di loro, hanno ispirato totalmente la tradizione ispanica". Fra i tanti nomi emergenti a NXT, Shawn si concentra su uno in particolare. "Carmelo Hayes? Ha tutto: carisma, attitudine, personalità. È un ragazzo eccezionale con un potenziale enorme", conclude, "Per vedere questi talenti basta seguire Halloween Havoc, sul WWE Network".