(Adnkronos) – Problemi per X oggi, 30 marzo, con un down del social network di Elon Musk. Utenti di diversi paesi, come evidenziano le segnalazioni su Downdetector, segnalano disservizi con l’impossibilità di visualizzare il feed aggiornato e con l’impossibilità di pubblicare post. I problemi, a giudicare dalla mappa di Downdetector che monitora le anomalie della rete, riguardano utenti di tutto il mondo. Il down è iniziato attorno alle 16.30 italiane.