X Factor 2020 vincitore: Casadilego ha vinto la quattordicesima edizione del talent show

X Factor 2020 finale: Casadilego è la vincitrice

Cala il sipario sulla quattordicesima edizione di X Factor, il talent show musicale condotto da Alessandro Cattelan che ha visto trionfare la giovanissima Casadilego. Secondo posto per i Little Pieces of Marmalade, terzo classificato il giovane rapper Blind e quarto N.A.I.P..

Una finale davvero avvincente che ha visto i quattro giudici: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton ancora in gara; ognuno di loro, infatti, è arrivato alla finale con un concorrente del proprio team con cui ha anche condiviso il palcoscenico. La prima è stata Emma che ha cantato con Bling “La fine” di Ensi, mentre Hell Raton ha duettato sulle note di “Stan” di Eminem con Casadilego. Manuel Agnelli e i Little Pieces of Marmalade hanno deciso di portare sul palco “Veleno”, brano proprio degli Afterhours, mentre Mika ha cantante con N.A.I.P. la sua hit “Lollipop”.

X Factor 2020 vincitore: chi è Casadilego

Alla fine a trionfare è stata la 17enne Casadilego. Elisa Coclite, questo il suo vero nome, è nata a Bellante in provincia di Teramo e studia pianoforte. La ragazza è riuscita a battere nella sfida finale i Little Pieces of Marmelade, il duo composto da Daniele e Francesco. La vincitrice non ha potuto esibirsi dopo la vittoria essendo ed essendo passata la mezzanotte.

Sul finale anche l’addio del padrone di casa Alessandro Cattelan che, dopo tantissimi anni, ha deciso di lasciare il timone del reality show. “Finisce un pezzo della mia vita, ma è arrivato il momento di cambiare pagina” – ha detto il conduttore che ha ironizzato dicendo – “mi rendo conto che è il momento giusto per lasciare perché non leggo più il gobbo“.

