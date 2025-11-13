x-factor,-stasera-13-novembre:-doppia-eliminazione-e-manche-della-‘giostra’

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, torna X Factor con il quarto Live Show di quest’anno che sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione.



Si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artistin gara (quest’anno powered by McDONALD’S) che in pochi minuti creeranno un loop musicale frenetico e potentemente scenografico da lasciare senza fiato; dopodiché si proseguirà con il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche.

A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live sarà eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfideranno poi al giudizio del Tavolo formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui arriverà il nome del secondo eliminato.

Come sempre, a tenere le redini in questa serata che si preannuncia particolarmente calda sarà Giorgia.

Il palco dell’X Factor Arena è pronto quindi ad accogliere una puntata che potrebbe segnare un punto di svolta in questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Dopo la Giostra, in cui gli artisti in gara rieseguiranno uno dei brani che più hanno lasciato il segno tra quelli eseguiti fin qui, per la seconda parte della serata queste sono le assegnazioni di questa settimana: Achille Lauro ha scelto per i suoi artisti due brani epocali della musica italiana e complicatissimi da eseguire: per LAYANA ‘Ancora ancora ancora’ di Mina e per eroCaddeo ‘La cura’ di Franco Battiato.

Anche Francesco Gabbani alza l’asticella per i suoi ragazzi con tre brani conosciutissimi della nostra musica: ha dato a tellynonpiangere ‘Io sono Francesco’ di Tricarico, a PierC ‘E tu…’ di Claudio Baglioni e a MICHELLE ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori. Ma sarà uno scoglio decisamente insidioso anche per gli artisti di Jake La Furia: TOMASI avrà ‘I giardini di marzo’ di Lucio Battisti, mentre DELIA canterà ‘La notte’, brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente.

Infine, due brani molto conosciuti, pur se di due epoche lontanissime, per i cantanti della squadra di Paola Iezzi: a VISCARDI è stato assegnato ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli, a rob ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence.

Un ospite speciale salirà sul palco dell’X Factor Arena per questo quarto Live: tornerà a X Factor Mika, uno dei cantautori più originali e iconici della sua generazione, capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, nonché giudice dello show per 5 edizioni. 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d’oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, dopo quasi vent’anni di carriera con sei album in studio, Mika presenterà il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo ‘Modern Times’.