xi-a-leader-vietnam:-modernizzatevi-ma-“non-mutate-colore”

Roma, 15 apr. (askanews) – Nell’incontro avuto oggi a Pechino con il presidente vietnamita To Lam, il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato a Hanoi un messaggio politico netto e sfumato allo stesso tempo: il Vietnam può continuare a modernizzarsi e ad aprirsi economicamente, ma non deve cambiare direzione politica né collocazione strategica. Nel resoconto diffuso da Pechino, Xi ha infatti invitato il Vietnam a proseguire nelle riforme “senza cambiare direzione” e nelle trasformazioni “senza mutare colore”.

La frase, inserita nel quadro dell’incontro alla Grande sala del popolo, è probabilmente il passaggio più significativo dei colloqui tra i due leader. Xi ha infatti ribadito che “la leadership del partito è la caratteristica più essenziale del socialismo” e che difendere il sistema socialista e il ruolo di governo del Partito comunista rappresenta “il più grande interesse strategico comune” di Cina e Vietnam. Più che un richiamo ideologico astratto, il messaggio sembra rivolto a un Vietnam che negli ultimi anni ha intensificato i rapporti con gli Stati uniti e con altri partner occidentali, pur restando strettamente legato a Pechino.

Il presidente cinese ha chiesto di “mantenere un’elevata lucidità me una forte determinazione strategica”, di “porre al primo posto la salvaguardia della sicurezza politica” e di rafforzare i canali tra i due partiti, oltre al dialogo strategico “3+3” tra diplomazia, difesa e pubblica sicurezza. In altre parole, il Vietnam può crescere, attrarre investimenti, sviluppare tecnologia e moltiplicare i suoi interlocutori internazionali, ma per Pechino non deve tradurre questa apertura in uno slittamento geopolitico lontano dalla Cina.

Xi ha anche rilanciato la cooperazione economica, parlando di maggiore raccordo tra strategie di sviluppo, di interconnessione infrastrutturale e di collaborazione in settori come intelligenza artificiale, semiconduttori e internet delle cose. Ma anche qui la cornice resta eminentemente politica: la cooperazione produttiva viene collocata dentro una visione comune di stabilità interna, fiducia ideologica e opposizione a “unilateralismo” e “protezionismo”.

Da parte sua, il presidente vietnamita To Lam ha definito il viaggio la sua prima visita all’estero dopo l’elezione e ha ricordato che cade a un anno dalla visita “storica” di Xi in Vietnam. Ha poi affermato che Hanoi considera lo sviluppo dei rapporti con la Cina “una necessità oggettiva, una scelta strategica e la massima priorità del Vietnam”, ribadendo anche il sostegno vietnamita alla politica dell'”unica Cina”.

Il colloquio di oggi si inserisce in una fase di forte intensificazione dei rapporti tra i due paesi. Negli ultimi anni Cina e Vietnam hanno consolidato la formula della “comunità dal futuro condiviso di significato strategico”, approfondendo il coordinamento su infrastrutture, ferrovie, commercio e tecnologia, mentre il commercio bilaterale ha continuato a crescere fino a fare della Cina il primo partner commerciale del Vietnam e del Vietnam il primo partner della Cina nell’Asean.

Tuttavia, nel rapporto tra i due paesi c’è un’ambivalenza di fondo, radicata nella storia. Il Vietnam è oggi uno dei principali beneficiari della riorganizzazione delle catene globali del valore e si sta affermando come piattaforma manifatturiera alternativa alla Cina, soprattutto nell’elettronica, nei semiconduttori e nelle produzioni destinate al mercato americano. Molte multinazionali hanno ampliato la loro presenza nel paese, che punta a salire lungo la catena del valore e a non restare soltanto una base a basso costo.

Parallelamente, Hanoi ha approfondito anche i legami con Washington. Vietnam e Stati uniti hanno elevato i loro rapporti a partenariato strategico globale e negli ultimi anni hanno ampliato la cooperazione su economia, tecnologia, sicurezza e catene di approvvigionamento. Per Hanoi il rapporto con gli Usa serve a diversificare i partner, a rafforzare la propria autonomia strategica e a ottenere accesso a mercati e tecnologie avanzate. Per Pechino, invece, questa apertura rappresenta un fattore da monitorare con attenzione, tanto più in un contesto di crescente competizione tra Cina e Stati uniti. (di Antonio Moscatello)