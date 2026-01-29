giovedì, 29 Gennaio , 26

Xi e Starmer rilanciano dialogo Cina-Regno Unito dopo anni di frizioni

Xi e Starmer rilanciano dialogo Cina-Regno Unito dopo anni di frizioni

Prima visita di un premier britannico in Cina dal 2018

Pechino, 29 gen. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro britannico Keir Starmer affermano la necessità di rafforzare le relazioni tra Cina e Regno Unito, dopo anni di tensioni e in un contesto globale segnato da forti instabilità. La visita di Starmer è la prima di un capo del governo britannico in Cina dal 2018.”Sono da tempo convinto che il Regno Unito e la Cina abbiano bisogno di un partenariato strategico a lungo termine, coerente e completo – ha detto Keir Starmer, primo ministro britannico -. È quanto abbiamo discusso quando ci siamo incontrati a Rio durante il G20. Siamo economie del G20, membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e le nostre relazioni commerciali sostengono centinaia di migliaia di posti di lavoro in entrambi i Paesi, da molto tempo”. “Lavorare insieme su temi come il cambiamento climatico e la stabilità globale, in un periodo difficile per il mondo, è esattamente ciò che dovremmo fare mentre costruiamo questa relazione nel modo che ho descritto”.”Le relazioni tra Cina e Regno Unito hanno subito battute d’arresto negli ultimi anni, e questo non è stato nell’interesse di nessuno dei due Paesi – afferma il presidente cinese Xi Jinping -. L’attuale situazione internazionale è segnata da profonde trasformazioni e turbolenze. In quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e grandi potenze economiche mondiali, Cina e Regno Unito devono rafforzare il dialogo e la cooperazione, per mantenere la pace e la stabilità nel mondo e promuovere le rispettive economie e il benessere delle popolazioni”. “La Cina desidera sviluppare con il Regno Unito un partenariato strategico a lungo termine, stabile e completo, che porti benefici ai popoli dei due Paesi e al mondo intero”.

