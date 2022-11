Xi Jinping a Kim Jong Un: collaboriamo per pace mondiale

Lettera del leader cinese al numero uno di Pyongyang

Roma, 26 nov. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha scritto una lettera al leader supremo nordcoreano Kim Jong Un invitandolo a cooperare per la pace mondiale e la stabilità regionale. Lo riporta oggi l’agenzia di stampa ufficiale KCNA.

La missiva viene in un momento di particolare tensione in Asia orientale e nella Penisola coreana. Pyongyang quest’anno ha sparato un numero record di missili, anche a gittata intercontinentale, verso il Mar del Giappone e le intelligence di Stati uniti e Corea del Sud affermano che è pronta a effettuare il suo settimo test nucleare.

Washington, Seoul e Tokyo, inoltre, hanno rafforzato la loro cooperazione militare rispetto alla minaccia nordcoreana e hanno moltiplicato le loro esercitazioni militari congiunte.

“Il mondo, la nostra epoca e la storia sono i una fase di cambiamento senza precedenti e, di fronte a questa nuova situazione, io sono pronto con lei a contribuire positivamente per accelerare la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità della regione e del mondo intero”, ha scritto Xi al leader nordcoreano, in una risposta alla lettera di congratulazioni che questi gli aveva inviato in occasione della sua riconferma per un inedito terzo mandato alla leadership del Partito comunista cinese.

La Corea del Nord, sottoposta a sanzioni internazionali, è fortemente dipendente dalla Cina in termini economici, anche se non sempre è allineata alle posizioni cinesi e pronta a rispondere alle sollecitazioni di Pechino.

Pechino non si è unita alla condanna da parte di molti grandi paesi in sede Onu in relazione all’ultimo lancio di un missile balistico intercontinentale del 18 novembre da parte della Corea del Nord.

La scorsa settimana il presidente Usa Joe Biden, nel summit con Xi a Bali a margine del G20, aveva chiesto al leader cinese di mandare un chiaro messaggio a Pyongyang affinché si astenga dall’effettuare un nuovo test nucleare.

