Xi Jinping a maggio a Mosca per il Giorno della Vittoria

Putin invitato per settembre in Cina

Roma, 10 feb. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha accettato l’invito della Russia a partecipare alle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale TASS.

“Il presidente cinese Xi Jinping ha accettato un invito a prendere parte alle celebrazioni del 9 maggio a Mosca in occasione del 80mo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica”, ha riferito TASS, citando l’ambasciatore russo in Cina, Igor Morgulov, che ha rilasciato interviste in occasione della Giornata russa della diplomazia, che cade oggi.

Morgulov ha inoltre dichiarato che Xi, in cambio, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin in Cina per la commemorazione della fine della Seconda guerra mondiale nel paese, prevista per settembre.

I due paesi, ha detto ancora il diplomatico, stanno “attivamente approfondendo il loro coordinamento sulle questioni internazionali, con le organizzazioni multilaterali, dove Mosca e Pechino svolgono il ruolo di ‘locomotiva’; la SCO e i BRICS hanno inoltre rafforzato la loro credibilità, con attori chiave del Sud globale che si sono uniti”.