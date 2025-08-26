Xi Jinping: Cina-Russia promotori ordine globale più giusto

Roma, 26 ago. (askanews) – La Cina e la Russia devono promuovere lo sviluppo di un ordine internazionale in una direzione più “giusta e razionale”. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping, ricevendo a Pechino il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin.

“Le parti dovrebbero sostenere il vero multilateralismo e promuovere lo sviluppo di un ordine internazionale più giusto e razionale”, ha affermato il leader cinese, citato dalla televisione centrale cinese CCTV.

Lo sviluppo delle relazioni di alto livello tra Cina e Russia rappresenta una fonte di stabilità e di pace in tutto il mondo, ha aggiunto, per cui Pechino e Mosca devono continuare la loro tradizionale amicizia, approfondire la fiducia strategica reciproca e rafforzare la cooperazione.

Il presidente cinese ha poi ricordato che Cina e Unione sovietica hanno compiuto enormi sacrifici e dato un contributo significativo alla vittoria nella Seconda guerra mondiale. “In quanto principali teatri della Seconda guerra mondiale rispettivamente in Asia e in Europa, Cina e Unione sovietica hanno compiuto enormi sacrifici nazionali, resistendo al militarismo giapponese e all’aggressione nazista, e offrendo un contributo significativo alla vittoria in quella guerra”, ha affermato Xi.