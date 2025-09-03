xi-jinping:-il-mondo-di-nuovo-deve-scegliere-tra-pace-e-guerra

Roma, 3 set. (askanews) – L’umanità si trova ancora una volta di fronte a una scelta tra pace o guerra, dialogo o conflitto. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping aprendo le celebrazioni per l’80mo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

“Oggi il mondo intero deve affrontare contraddizioni come pace o guerra, dialogo o conflitto”, ha affermato Xi Jinping nel suo discorso di apertura della grande parata militare che ha attraversato il centro di Pechino.

Il leader cinese ha dichiarato che le forze armate hanno il compito salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale, l’integrità territoriale, e dare un contributo ancora maggiore alla pace e allo sviluppo mondiale.