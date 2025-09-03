mercoledì, 3 Settembre , 25

Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim. Trump: “Cospirate contro Usa”

(Adnkronos) - ''Il mondo si trova a dover...

Vuelta, oggi l’undicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna la Vuelta di Spagna. Oggi,...

Ucraina, Trump: “Molto deluso da Putin”. Zelensky oggi da Macron

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

Sinner-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti nel...
xi-jinping:-il-mondo-di-nuovo-deve-scegliere-tra-pace-e-guerra
Xi Jinping: il mondo di nuovo deve scegliere tra pace e guerra

Xi Jinping: il mondo di nuovo deve scegliere tra pace e guerra

AttualitàXi Jinping: il mondo di nuovo deve scegliere tra pace e guerra
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 set. (askanews) – L’umanità si trova ancora una volta di fronte a una scelta tra pace o guerra, dialogo o conflitto. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping aprendo le celebrazioni per l’80mo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

“Oggi il mondo intero deve affrontare contraddizioni come pace o guerra, dialogo o conflitto”, ha affermato Xi Jinping nel suo discorso di apertura della grande parata militare che ha attraversato il centro di Pechino.

Il leader cinese ha dichiarato che le forze armate hanno il compito salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale, l’integrità territoriale, e dare un contributo ancora maggiore alla pace e allo sviluppo mondiale.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.