xi-jinping-incontra-carney:-nuove-relazioni-tra-cina-e-canada

Roma, 16 gen. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che lo sviluppo di relazioni sane e stabili tra Pechino e Ottawa è vantaggioso non solo per i due Paesi, ma anche per la stabilità globale. Lo ha affermato oggi incontrando il primo ministro canadese Mark Carney, primo capo del governo a recarsi in Cina in sette anni di relazioni piuttosto travagliate.

“Lo sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e Canada va a beneficio di entrambi i Paesi e contribuisce anche alla pace e alla stabilità mondiali”, ha dichiarato Xi all’inizio del colloquio.

Xi ha affermato che Pechino e Ottawa dovrebbero adottare “un atteggiamento responsabile verso la storia, verso i popoli e verso il mondo” per promuovere la costruzione di un nuovo partenariato strategico tra Cina e Canada, con l’obiettivo di far entrare le relazioni bilaterali su un percorso di sviluppo sano, stabile e sostenibile, a beneficio dei cittadini dei due Paesi.

“Grazie al presidente Xi Jinping per la calorosa ospitalità e per il benvenuto rivolto a me e ai membri della delegazione. Ringrazio anche per le opportunità che il partenariato strategico tra i nostri due Paesi ha portato ai nostri popoli, opportunità che credo possano giovare anche al mondo”, ha affermato per parte sua Carney.

Il primo ministro canadese ha aggiunto che, sulla base della buona cooperazione sviluppata in passato, le due parti possono “lavorare insieme per costruire un nuovo partenariato strategico, adattato alla situazione globale”, capace di garantire stabilità, sicurezza e prosperità ai popoli su entrambe le sponde dell’Oceano Pacifico.

“Lavorando insieme – ha aggiunto – possiamo valorizzare il meglio di questa relazione per costruirne una nuova, adattata alle nuove realtà globali, che garantisca stabilità, sicurezza e prosperità ai nostri popoli su entrambe le sponde del Pacifico”.