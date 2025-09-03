mercoledì, 3 Settembre , 25
Xi Jinping: l’aspirazione alla pace non può essere soppressa

Pechino, 3 set. (askanews) – “La fede nella giustizia non può essere scossa, l’aspirazione alla pace non può essere repressa e il potere del popolo non può essere sconfitto”. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante un ricevimento a Pechino a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. “Non dobbiamo mai tornare alla legge della giungla, dove i forti predano i deboli”, ha aggiunto nel discorso tenuto in occasione dell’80° anniversario della vittoria della Cina sul Giappone nella Seconda guerra mondiale.

