xi-scrive-a-kim-jong-un:-tra-noi-comunicazione-strategica-rafforzata

Roma, 9 set. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un in occasione dell’anniversario della fondazione nazionale della Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord), affermando che Pechino è pronta a “una comunicazione strategica rafforzata”. Lo riferisce l’agenzia di stampa di stato nordcoreana KCNA.

Si tratta di un messaggio che conferma il riavvicinamento tra i due leader mostrato nella recente visita in Cina di Kim, dopo anni in cui le relazioni tra i due sono apparse piuttosto tiepide.

La Corea del Nord celebra il 77mo anniversario della sua fondazione nazionale, avvenuta il 9 settembre 1948 per opera del nonno dell’attuale leader, Kim Il Sung.

“La parte cinese è pronta a unire le mani per promuovere l’amicizia tra Cina e DPRK (nome ufficiale della Corea del Nord, ndr.) e la causa socialista dei due paesi attraverso una comunicazione strategica intensificata, visite vivaci e una stretta cooperazione” ha scritto Xi a Kim, secondo quanto riportato dalla KCNA. “E’ la politica strategica coerente e ferma del partito e del governo cinesi difendere con successo, consolidare e sviluppare le relazioni Cina-DPRK”.

Xi ha fatto anche riferimento alla sua partecipazione congiunta con Kim alla parata militare della scorsa settimana a Pechino, osservando che essi “hanno presentato congiuntamente un piano per lo sviluppo delle relazioni” tra i due paesi.

Durante i colloqui della scorsa settimana a Pehino, Kim e Xi hanno confermato il “destino comune” dei loro paesi e hanno promesso sforzi congiunti per salvaguardare gli interessi comuni, segnalando una piena restaurazione delle relazioni bilaterali, incrinate dall’allineamento militare di Pyongyang con Mosca.