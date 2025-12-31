xi-scrive-a-putin:-insieme-per-migliorare-la-governance-globale

Roma, 31 dic. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato oggi un messaggio di auguri per il nuovo anno al suo omologo russo, Vladimir Putin, secondo quanto riportato da CCTV.

“Xi Jinping, a nome del governo e del popolo cinese, ha espresso le sue sincere congratulazioni e i suoi migliori auguri al presidente Putin e a tutto il popolo russo”, ha riportato l’emittente.

Nel suo messaggio, Xi ha confermato la sua intenzione di mantenere stretti contatti con il presidente Putin e di guidare congiuntamente le relazioni sino-russe verso una nuova era per raggiungere nuovi risultati.

“I due Paesi si sostengono a vicenda all’interno delle Nazioni Unite e di altre piattaforme multilaterali, contribuendo alla riforma e al miglioramento della governance globale con saggezza e forza”, ha sottolineato il presidente cinese.L’emittente televisiva ha riferito che anche il presidente russo ha rivolto calorosi auguri di buon anno a Xi Jinping e ha augurato salute e felicità al popolo cinese.

“Nell’ultimo anno, le relazioni Russia-Cina basate su un partenariato globale e una cooperazione strategica hanno registrato progressi costanti e hanno raggiunto risultati fruttuosi”, ha affermato il presidente russo, citato dall’emittente televisiva.

Putin ha inoltre sottolineato l’intensificazione degli scambi commerciali tra le due potenze nel 2025 e il progresso di importanti progetti bilaterali.

Il presidente russo ha rimarcato che l’abolizione dell’obbligo di visto ha contribuito all’aumento degli spostamenti tra i cittadini dei due Paesi.