Xylella, al via eradicazione vigneti e alberi infetti a Triggiano

Domani riunione tavolo nazionale su emergenza Xylella

Roma, 25 feb. (askanews) – Iniziano le eradicazioni di vigneti e alberi a Triggiano, Capurso e Santeramo, dove è stata riscontrata la presenza della infezione da Xylella fastidiosa fastidiosa, il nuovo ceppo del batterio killer che colpisce i vigneti, i mandorli e gli alberi da frutto come i ciliegi: un provvedimento drastico ma necessario a contenere la malattia, quando sono già 339 le piante infette, di cui 212 mandorli, 119 viti e 7 ciliegi.

Lo rende noto Coldiretti Puglia sulla base del portale emergenza Xylella della Regione. La confederazione annuncia anche che domani, in occasione del tavolo nazionale sull’emergenza Xylella per la definizione del secondo Piano Straordinario per la Rigenerazione, centinaia di agricoltori pugliesi si recheranno a Roma per incontrare il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida a Roma.

Gli espianti interesseranno le piante infette e tutte le piante specificate per 50 metri di raggio intorno ad esse, inoltre su base volontaria anche fino a 400 metri dalla pianta infetta, con la superficie complessiva che interesserà poco oltre 30 ettari.