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Yemen, aeroporto Sanaa colpito per impedire atterraggio aereo iraniano
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Yemen, aeroporto Sanaa colpito per impedire atterraggio aereo iraniano

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A bordo delegazione Houthi di ritorno da Teheran, che accusa sauditi

Roma, 13 lug. (askanews) – Una densa coltre di fumo si leva dall’aeroporto di Sanaa, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi, dopo che il governo yemenita riconosciuto internazionalmente, con sede ad Aden, ha dichiarato di averlo colpito. Lo scrive Afp, che diffonde queste immagini.I ribelli Houthi hanno attribuito la responsabilità dell’attacco all’Arabia Saudita, sostenitrice del governo, ma al momento non c’è ancora una conferma di Riad.L’aereo iraniano della Mahan Air che trasportava una delegazione Houthi di ritorno da Teheran è atterrato in Yemen – hanno reso noto lunedì i ribelli – dopo che il governo yemenita aveva dichiarato di aver colpito l’aeroporto di Sanaa per impedire l’atterraggio del velivolo.L’emittente Houthi al-Masirah ha citato il ministro dei Trasporti del gruppo, secondo cui “l’aereo iraniano è atterrato sul suolo nazionale trasportando pazienti e cittadini rimasti bloccati, accompagnati dalla delegazione ufficiale della Repubblica dello Yemen”. Non è stato specificato dove sia atterrato l’aereo.I ribelli Houthi hanno poi sequestrato un aereo appartenente al Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) all’aeroporto di Sanaa, trattenendo pilota e co-pilota.

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