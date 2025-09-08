lunedì, 8 Settembre , 25

F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario ‘Benetton Formula’

(Adnkronos) - Annunciato a Monza il documentario “Benetton...

In autostrada con una Formula 1, arrestato il ‘pilota fantasma’

(Adnkronos) - Per anni ha guidato una Formula...

Torna ‘Tintoria Live’, dal 10 settembre la nuova stagione in una location inedita

(Adnkronos) - Nuove puntate di 'Tintoria' in arrivo....

Tom Hanks ‘bocciato da West Point e Trump esulta

(Adnkronos) - West Point 'boccia' Tom Hanks e...
yoox,-assemblee-e-scioperi:-a-bologna-inizia-la-lotta-contro-gli-esuberi
Yoox, assemblee e scioperi: a Bologna inizia la lotta contro gli esuberi

Yoox, assemblee e scioperi: a Bologna inizia la lotta contro gli esuberi

LavoroYoox, assemblee e scioperi: a Bologna inizia la lotta contro gli esuberi
Redazione-web
Di Redazione-web

BOLOGNA – Assemblee e sciopero per i lavoratori di Yoox a Bologna. Mentre nella sede di Zola Predosa è in corso la prima assemblea, all’Interoporto, dove si concentra gran parte degli esuberi annunciati dalla direzione aziendale (134 dei 165 dichiarati a Bologna, ai quali si aggiungono 46 licenziamenti a Milano), è già scattato lo sciopero immediato, votato all’unanimità dai dipendenti. Terminata la prima assemblea, alle 10, è stato dichiarato lo sciopero per tutto il turno di lavoro. Lo stesso accadrà dopo il secondo incontro con i lavoratori, programmato dai sindacati alle 14. Insomma, oggi nei magazzini Yoox-Net à porter, praticamente, non si lavora.

Anche il personale delle aziende in appalto, dove la preoccupazione cresce di ora in ora, è uscito dai capannoni. Intanto, al presidio di fronte alla sede dell’azienda all’Interoporto (che prosegue a cavallo delle assemblee) sono arrivati in molti a portare la solidarietà: la sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il capogruppo in Comune di Coalizione Civica, Detjon Begaj, il segretario della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli. Le richieste dei rappresentanti dei lavoratori: ritiro dei licenziamenti e ricorso agli ammortizzatori sociali nell’ambito di quanto previsto dal Patto per il lavoro.

CISL A ASSEMBLEA INTERPORTO, MAZZINI: RITIRARE SUBITO ESUBERI

“Aprire una procedura di licenziamento collettivo senza prima aver utilizzato gli ammortizzatori sociali a disposizione per fronteggiare situazioni come questa è inaccettabile”. E’ quanto afferma Marino Mazzini, della segreteria della Cisl di Bologna, che questa mattina ha partecipato alla prima assemblea dei lavoratori Yoox che si è tenuta all’Interoporto. “Saremo come sempre a fianco dei lavoratori supportando la categoria della Fisascat interessata e chiediamo subito il ritiro della procedura di licenziamento per aprire un confronto e ricercare soluzioni condivise”, assicura Mazzini.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.