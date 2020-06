Younes: “Che emozione tornare in campo! Roma arriviamo” | FOTO

Amin Younes è entrato in campo per Napoli-Inter al minuto 85. L’ex Ajax ed Allan hanno rappresentato le due sostituzioni “extra” decise per la ripartenza del calcio dopo il coronavirus. A lasciare il campo per quei 5 minuti più recupero (ben sei minuti) sono stati Piotr Zielinski ed il capitano, autore dell’assist per il gol di Mertens, Lorenzo Insigne. Il tedesco è stato a lungo ai margini della rosa, a gennaio ha rifiutato la cessione convinto di poter convincere l’allenatore a dargli fiducia. Chi non riesce proprio a conquistare l’attenzione di Gennaro Gattuso è Hirving Lozano, rimasto in panchina per 96 minuti e mai considerato per l’ingresso in campo.

Il messaggio di Younes dopo Napoli-Inter

“Roma arriviamo! Grande emozione essere tornato di nuovo in campo”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AminYounes11/status/1271916460693237760″]

Younes si prende una piccola rivincita e su Twitter racconta l’emozione provata a tornare in campo (in generale dopo l’emergenza sanitaria globale, ma più nel dettaglio dopo i mesi difficili vissuti ai margini). In estate l’addio appare come scontato, ma nel concitato finale di stagione potrebbe ancora dare una mano importante al Napoli per concludere al meglio.

Nel luglio 2018 si trasferisce a titolo gratuito al Napoli. Causa infortunio, debutta in Serie A l’8 dicembre nel 4-0 contro il Frosinone. La prima rete in maglia azzurra (che coincide anche con la sua prima rete in carriera in Serie A) arriva il 17 marzo 2019, nella vittoria casalinga per 4-2 contro l’Udinese.

