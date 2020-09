Importanti novità sul futuro di Amin Younes, che sembra sempre più lontano da Napoli. Il tedesco non è ai primi posti nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, questo causato anche dalla ‘folla’ di attaccanti. Ci sono tanti esterni: Lozano, Politano, Mertens e Elmas che possono adattarsi, Insigne. Sarà davvero complicato per l’ex Ajax trovare spazio in questa stagione, nonostante le 3 competizioni. Proprio per questo motivo si pensava ad una cessione, che potrebbe essere ancora più probabile grazie al cambio di agente.

YOUNES CAMBIA AGENTE: FUTURO IN PREMIER?

Amin Younes infatti, come detto poc’anzi, cambia ancora una volta agente. La situazione è stata chiarita dalla redazione di Radio Punto Nuovo con le ultime del giornalista Marco Giordano.

Queste le sue parole: “Il giocatore ha affidato i suoi interessi all’agenzia Base Soccer: si cercano per il tedesco anche soluzioni all’estero per il trasferimento. Base Soccer è agenzia che opera, prevalentemente, in Premier League”.

Secondo Tuttosport invece è esattamente il contrario: dato il mancato accordo finale con un club per la sua cessione, sarebbe verso la permanenza in azzurro. Il tedesco infatti potrebbe tornare utile alla causa azzurra, soprattutto in caso di passaggio al 4-2-3-1. Il Napoli infatti avrebbe bisogno di un’altra ala, ma ad ora non c’è stata nessuna trattativa ben avviata. Più facile che rimanga lui a dare il cambio a Lorenzo Insigne. Resta invece in partenza Adam Ounas.

The post Younes, indizio sul futuro: cambia agente per cercare una sistemazione in Premier appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento