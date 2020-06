Amin Younes, esterno del Napoli, ha pubblicato pochissimi minuti fa una foto che lo ritrae durante l’allenamento odierno al Training Center di Castel Volturno. Il tedesco, che non è sceso in campo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, si ritiene pronto per le prossime sfide. Gli azzurri, infatti, il prossimo martedì sfideranno l’Hellas Verona in una gara molto importante in chiave rimonta quarto posto, per la Champions League. Il Napoli ormai ha la certezza dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Nazionale, quindi, oltre il ritorno di Champions con il Barça, l’unico obiettivo resta il quarto posto, al momento occupato dall’Inter di Antonio Conte.

IL POST DI AMIN YOUNES

Questo quanto scritto dal giocatore azzurro Amin Younes: “Di ritorno a Napoli e pronto per le prossime sfide“. Di seguito il post Instagram.

LA FESTA DEL NAPOLI DOPO LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA

Napoli scatenato per la vittoria della Coppa Italia. Gli azzurri si sono ritrovati ieri sera nel noto locale Riserva di via Manzoni, a Posillipo. La cena ha visto la presenza di tutto lo staff tecnico di Gattuso insieme ai giocatori e agli impiegati del club. Un modo per festeggiare e stare insieme, offerto a quanto pare dal capitano Lorenzo Insigne.

Una serata di cori da stadio, divertimento e buon cibo, come testimonia il video che circola sul web e vede protagonista proprio il capitano azzurro.

“Oje vita, oje vita mia” con protagonista la Coppa Italia: partono così i festeggiamenti e proseguono fino a tarda serata.

The post Younes si carica su Instagram: “Pronto per le prossime sfide” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento