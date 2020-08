Younes sui social: “È sempre una bella sensazione essere in campo”

Il Napoli è sceso in campo questo pomeriggio per il triangolare con il Castel di Sangro e l’Aquila. Doppia vittoria per i partenopei che hanno fatto delle prove in vista della prossima stagione. Tra i protagonisti in campo anche il tedesco Amin Younes, autore di una doppietta nella sfida contro il Castel di Sangro.

Younes festeggia sui social

Il calciatore, al termine della sfida, ha esultato tramite il personale profilo Twitter. Il calciatore ha festeggiato non solo le reti messe a segno ma anche le emozioni provate con il ritorno in campo. Con ironia il calciatore ha fatto riferimento anche al rigore sbagliato:

“È sempre una bella sensazione essere in campo e segnare gol. Persino un rigore sbagliato… Continuiamo a lavorare!”.

