Younes sui social: “Privilegiato per aver avuto questi grandi allenatori nella mia carriera”

Il calcio manca ormai a tutti. In particolare manca, però, ai calciatori soprattutto a coloro che speravano di mettersi in mostra nelle prossime settimane. Tra questi c’è anche l’attaccante tedesco del Napoli, Amin Younes. Complici alcuni problemi fisici anche con Gattuso non è riuscito a ritagliarsi un posto importante in campo. A gennaio ha rifiutato alcune proposte importanti per giocarsi le possibilità. Nella sessione estate potrebbe dover rinunciare a tale prospettiva e valutare tutte le opzioni come quella del Torino.

Le parole

Intanto, però, Amin Younes ha deciso di commemorare la sua storia e la sua esperienza. Il calciatore ha omaggiato tutti gli allenatori che, in questi anni, lo hanno aiutato. Tra questi sono presenti anche Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. Il tedesco ha lasciato loro un messaggio tramite il proprio profilo Instagram ufficiale: “Mi sento davvero un privilegiato per aver avuto così tanti grandi allenatori durante la mia carriera”

