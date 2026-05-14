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Young Innovators Business Forum, partnership Angi-Epicode Institute
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Young Innovators Business Forum, partnership Angi-Epicode Institute

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Roma, 14 mag. (askanews) – Si è conclusa al Circolo Filologico Milanese la V edizione dello Young Innovators Business Forum, organizzata da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, appuntamento di riferimento nazionale sui temi dell’innovazione, della trasformazione digitale e della sicurezza tecnologica.

Tra i protagonisti dell’evento Ivan Ranza, CEO di Epicode Institute of Technology, intervenuto nel panel “Infrastrutture strategiche, industria e sostenibilità”, dedicato al ruolo delle competenze digitali, dell’innovazione industriale e della formazione tecnologica nel percorso di crescita del sistema Paese.

Epicode Institute of Technology è una realtà di riferimento nel settore education tech e della formazione digitale, attiva nello sviluppo di percorsi ad alta specializzazione nei settori tech, AI, cybersecurity e digital transformation, con l’obiettivo di creare nuove competenze e favorire l’inserimento professionale dei talenti nel mercato del lavoro.

Si annuncia inoltre con orgoglio la partnership strategica tra ANGI ed Epicode Institute of Technology, una collaborazione finalizzata a promuovere iniziative dedicate alla formazione digitale, all’innovazione e allo sviluppo delle competenze tecnologiche per le nuove generazioni e per il tessuto imprenditoriale italiano.

“Il divario tra scuola, università e mercato si colma con i fatti. Collaborare con ANGI significa per EPICODE Institute of Technology creare un ecosistema solido dove formazione d’eccellenza e imprese dialogano senza filtri. Il nostro obiettivo è chiaro: accelerare le competenze digitali per trasformare il potenziale dei giovani in valore concreto per le aziende del domani.” ha dichiarato Ivan Ranza.

“Lo Young Innovators Business Forum si conferma un luogo centrale di confronto tra istituzioni, imprese e innovatori. La collaborazione avviata con Epicode Institute of Technology rappresenta un ulteriore tassello nella nostra missione di promuovere competenze digitali e opportunità concrete per i giovani, rafforzando la connessione tra formazione e mondo del lavoro”, ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

La quinta edizione dello Young Innovators Business Forum conferma così il proprio ruolo di piattaforma di dialogo tra istituzioni, imprese e protagonisti dell’ecosistema innovazione italiano.

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