YouTube Music: Arrivano i Widget di iOS 14

Anche YouTube Music, l’app concorrente di Spotify, Apple Music ed Amazon Music Unlimited, è stata aggiornata con l’aggiunta di nuovi widget per la schermata Home di iOS 14.

Per via delle limitazioni di iOS per quanto riguarda i Widget, come vi abbiamo spiegato in questo articolo dettagliato, nemmeno YouTube Music riesce ad offrire un widget con player musicale in tempo reale e tutte le altre funzioni di now playing.

Al suo posto viene mostrato un widget,

