Zac Efron con i piedi per Terra, la serie Netflix con l’ex star di High School Musical

Zac Efron ci porta in giro per il mondo alla scoperta di stili di vita ecosostenibili. Zac Efron con i piedi per Terra è la nuova serie documentaristica di Netflix in cui l’ex star di High School Musical viaggia (nei panni di se stesso) insieme all’esperto di wellness Darin Olien per un viaggio intorno al mondo alla scoperta di nuove prospettive, ma anche problemi, legati al mondo e alla società in cui viviamo. Per realizzare la docuserie, la star ha viaggiato attraverso luoghi quali la Francia, Puerto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Peru ed è arrivato nella nostra Sardegna. Zac Efron con i piedi per Terra è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 10 luglio con gli episodi della prima stagione.

Zac Efron con i piedi per Terra: di cosa parla la docuserie Netflix

Conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Troy Bolton nei film della saga High School Musical, Zac Efron si è fatto strada anche nel cinema nei ruoli più svariati. In questa nuova docuserie Netflix, l’attore si cimenta in uno stupefacente viaggio visivo per offrire al suo pubblico una prospettiva diversa del nostro pianeta.

Nel corso degli episodi, Zac Efron imparerà quanto la Terra sia meravigliosa ma presenti allo stesso tempo molte problematiche che i governi ignorano; mangiando il cibo più svariato e conoscendo persone di diverse culte, Zac e il suo partner di viaggio, l’esperto di wellness Darin Olien, scopriranno i diversi modi per vivere in maniera sana e sostenibile.

Zac Efron con i piedi per Terra su Netflix: curiosità sulla docuserie

Zac Efron è da sempre un attivo sostenitore dell’ambiente e delle soluzioni eco-sostenibili. L’anno scorso, prima di avventurarsi nel progetto Netflix, ha preso parte a un programma per Discovery Channel intitolato Great Global Cleanup. Inoltre, l’attore è un appassionato di natura e spesso si cimenta in sfide estreme.

Darin Olien è invece un attivista che sostiene il pianeta e l’eco-sostenibilità. Si definisce un esperto cacciatore di cibo, perché è incuriosito dallo stile di vita di altre culture e dalla loro alimentazione; Olien è sempre alla ricerca di nuove piante medicinali in grado di sostituire le moderne cure occidentali.

continua a leggere sul sito di riferimento