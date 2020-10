Zaccheroni: “Napoli squadra completa, ecco perché può vincere lo scudetto”

Il Napoli di Gattuso sta dimostrando di essere, nonostante il passo falso con l’AZ, una delle squadre candidate a vincere lo scudetto. Alberto Zaccheroni, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha provato a spiegare il perché.

Zaccheroni: “Vi spiego perché il Napoli è da scudetto”

Alberto Zaccheroni, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha elogiato il Napoli di Gattuso:

“In questi anni ho seguito Rino, ed ho riscontrato una grande crescita. È bello guardare la squadra azzurra poiché presenta sempre qualcosa di innovativo. Questo è tutto merito dell’allenatore. La sconfitta contro l’AZ? Possono capitare serate storte. Per me, in questa annata particolare, il Napoli può vincere lo scudetto. I partenopei hanno una rosa completa, in cui i calciatori hanno caratteristiche differenti e funzionali alla contesto. Mi sembra abbastanza equilibrata come squadra. Le partite importanti le vinci sul filo di lana, per cui è molto importante che gli attaccanti segnino molto”.

