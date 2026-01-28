mercoledì, 28 Gennaio , 26
Zaganelli (Crea): biocontrollo per contrastare specie aliene

Roma, 28 gen. (askanews) – “Il Crea mette a disposizione del tema le sue competenze scientifiche, quindi diciamo affrontiamo la questione facendo sistema e continuando a coordinare i principali piani di lotta biologica con l’individuazione degli antagonisti naturali per contrastare appunto queste specie aliene che stanno danneggiando le nostre produzioni. Ma credo che l’elemento che oggi distingue l’azione del Crea sia quello di aver deciso di realizzare, grazie a un finanziamento straordinario del ministero dell’Agricoltura, una struttura all’avanguardia, la prima a livello europeo si tratta di una piattaforma tecnologica dotata dei livelli di sicurezza biologica richiesti per poter studiare in anticipo gli organismi nocivi che potrebbero per cambiamenti climatici, scambi commerciali, arrivare sui nostri territori. Individuare soluzioni, contrastarli prima che i danni siano davanti agli occhi di tutti”. Lo ha detto Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea, a margine del convegno “Biocontrollo, le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili” organizzato da Fondazione UniVerde, università di Napoli Federico II e Re.N.Is.A. e svoltosi stamattina al Masaf a Roma.

