Zaia: “Alzare il coprifuoco sarebbe segnale di disponibilità. Almeno la ricevuta del ristorante come lasciapassare”

VENEZIA – “Al di là del fatto che coprifuoco è una brutta parola, se il motore è il contenimento dell’epidemia bisogna che ci sia una motivazione scientifica. Un segno di disponibilità sarebbe stato di alzare un po’ di più, magari alle 23 o toglierlo. O magari ci può essere come lasciapassare la ricevuta del ristorante o della pizzeria”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, interviene in merito al probabile proseguimento del coprifuoco, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale.

“CHI È VACCINATO NON DEVE FARE QUARANTENA”

“Dobbiamo chiarire da subito il tema delle quarantene. Se un turista americano arriva in Veneto vaccinato non deve fare la quarantena, altrimenti perdiamo tutti i turisti. Dobbiamo dare la garanzia che chi è vaccinato non deve fare la quarantena” spiega Zaia.

