VENEZIA (ITALPRESS) – “Alle 18 avremo la videoconferenza con il Governo. L’oggetto dell’incontro sara’ l’apertura il 18 maggio. Non e’ una riunione per far prove muscolari, perche’ se avessimo voluto ieri avremmo fatto un’ordinanza. Pensiamo che il percorso iniziato assieme al governo si debba concludere assieme al governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus. “Penso che il Governo – ha continuato – abbia capito che questo ultimo miglio prima dell’apertura totale lo si potra’ fare in maniera piu’ agevole con l’ausilio delle Regioni. Diventa un’attivita’ fortemente chirurgica e particolare.

L’articolo Zaia “Aprire il 18 maggio, 1° giugno sarebbe ecatombe” proviene da Notiziedi.

