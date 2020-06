Zaia, De Luca e Bonaccini governatori più apprezzati per gestione Covid

ROMA (ITALPRESS) – I mesi dell’emergenza Coronavirus hanno segnato in modo significativo il rapporto tra gli italiani e le istituzioni. Il 51% esprime oggi fiducia nel presidente della propria Regione: è un dato in crescita di 9 punti rispetto al 42% rilevato nel dicembre scorso, ampiamente condizionato dalla forte centralità politica e mediatica assunta in queste ultime settimane da molti governatori. Secondo l’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis per ‘Otto e Mezzò, sono 7 oggi i presidenti di Regione più apprezzati, che ricevono una valutazione positiva dalla maggioranza assoluta dei cittadini residenti nella Regione. Al primo posto, con il 75%, il governatore del Veneto Luca Zaia,

