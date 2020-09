Zaia, i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid sono “affidabilissimi”

AGI – Il presidente del Veneto Luca Zaia sostiene i “tamponi rapidi” per la diagnosi del Covid-19: in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto di aver parlato con il ministro Speranza della questione. “Gli ho posto la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole o ovunque servano risposte tempestive”. Secondo il governatore leghista, lo strumento dovrebbe essere rapidamente inserito nei protocolli della sanità pubblica: “5 o 6 minuti e sai se sei positivo, senza laboratorio”.

Zaia assicura anche che, proprio per verificarne l’attendibilità, “in Veneto abbiamo fatto molte prove doppie, sia con il tradizionale che con il rapido” e i risultati si sono rivelati “affidabilissimi”.

