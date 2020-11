AGI – “La classificazione delle Regioni in diverse aree non deve scatenare una guerra tra poveri. Non è il caso di pensare adesso che ci siano primi della classe e sfortunati. Per quanto riguarda il Veneto, la nostra classificazione in area gialla dimostra che fino ad ora, ripeto fino ad ora,il sistema di gestione e il modello sanitario hanno tenuto”. Questo il primo commento del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulle comunicazioni del premier Conte.

“Per tutti noi – ammonisce Zaia – non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il rischio che la situazione possa peggiorare é dietro l’angolo”.

L’articolo Zaia: “Veneto in area gialla dimostra che la sanità sta tenendo” proviene da Notiziedi.

