zakharova:-zelensky-un-mostro-che-sbava-sangue-su-collo-dell’occidente

Roma, 31 dic. (askanews) – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito oggi il presidente ucraino Vladimir Zelensky un “mostro” che respira sul collo dell’Occidente e “sbava sangue”. Secondo la diplomatica, la comunità occidentale ha iniziato a vedere Zelensky non più come un “combattente per la democrazia e un guerriero della luce”, ma come un corrotto. “Sì, hanno paura. E sarà ancora più spaventoso, perché il mostro che hanno allevato sta, per così dire, con il fiato sul collo. Dobbiamo capirlo, perché sta già versando sangue su di loro. Non è solo un modo di dire. Si è già mostrato, ad esempio, nel continente africano”, ha aggiunto Zakharova, le cui parole, pronunciate a Radio Sputnik, sono state rilanciate dall’agenzia Tass.La portavoce russa ha anche osservato che le armi trasferite dall’Occidente a Kiev “si sono sparse in molti angoli del pianeta”. “Pertanto, devono svegliarsi. Devono capire cosa hanno fatto e cosa intendono fare ora”, ha concluso Zakharova.