Zaki: “Spero di tornare a Bologna prima possibile. Onorato delle parole di Liliana Segre”

ROMA – “Tengo le dita incrociate e spero di tornare a Bologna il prima possibile, per vedere gli studenti, l’università e tutti coloro che mi hanno sostenuto”. Così Patrick Zaki, in collegamento con ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. Lo studente egiziano, scarcerato l’8 dicembre dopo 22 mesi di reclusione, ha risposto a una domanda sulla prossima udienza in tribunale in programma in Egitto a febbraio.

Zaki ha citato la coordinatrice del master che frequentava nell’ateneo della città emiliana prima di essere arrestato al Cairo nel 2020. “Rita Monticelli la considero non solo la mia mentore ma una persone di famiglia”, ha detto. “In tutto questo periodo l’università e i suoi studenti mi hanno fatto pensare di voler tornare a Bologna al più presto”. Il giovane, a processo per diffusione di false notizie e terrorismo, ha aggiunto: “Sono stati loro la forza che mi ha permesso di andare avanti. Vorrei davvero completare i miei studi là”.

Grazie “per ciò che ha detto e fatto per me” a Liliana Segre, persona con “una visione incredibile”, che avrei “grande piacere” di incontrare: così Patrick Zaki, in collegamento con ‘Che tempo che fa’ su Rai 3, sollecitato dal conduttore Fabio Fazio. La senatrice a vita, testimone dell’Olocausto, aveva chiesto di dare la cittadinanza italiana allo studente egiziano accusato dalla magistratura del Cairo di diffusione di false notizie e terrorismo. “Nessun giovane dovrebbe mai finire in una cella, essere privato della libertà senza aver fatto nulla di male”, aveva scritto Segre in un intervento pubblicato sul quotidiano La Stampa. “A me successe che avevo 13 anni e so bene cosa significa”.

“Per me è stato un grande onore”, ha spiegato Zaki stasera rispetto all’interessamento della senatrice. “Liliana Segre ha una visione incredibile e avrei grande piacere a incontrarla; per ciò e ha detto e fatto per me è stata di grande ispirazione”. Fazio ha proposto un incontro all’interno della sua trasmissione, in Italia, il Paese dove lo studente viveva frequentando l’Università di Bologna prima dell’arresto al Cairo. Zaki, in collegamento dall’Egitto, ha risposto ancora: “Sarebbe un grande onore incontrarla”.

