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Zalando, fatturato II trimestre +21% a 3,42 mld, utile cala a 73,8 mln
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Zalando, fatturato II trimestre +21% a 3,42 mld, utile cala a 73,8 mln

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Roma, 4 ago. (askanews) – Zalando ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con un fatturato cresciuto del 20,8% a 3,42 miliardi di euro. Secondo quanto riporta la società con un comunicato, l’Ebit rettificato è salito del 10% a 204,8 milioni, da 185,5 milioni dello stesso periodo di un anno prima, mentre l’utile netto si è ridotto a 73,8 milioni di euro, da 96,6 milioni del secondo trimestre 2025.

Il gruppo quantifica in 62,5 I milioni clienti attivi sui precedenti 12 mesi, in crescita dai 52,9 milioni dello stesso periodo un anno prima.

Il Gross Merchandise Volume (GMV) del Gruppo è cresciuto del 20,7% su base riportata, raggiungendo i 4,9 miliardi di euro. “Le nostre soluzioni basate sull’AI, in rapida espansione, stanno già generando benefici misurabili, favorendo sia la crescita sia l’efficienza nei business B2C e B2B”, ha dichiarato Robert Gentz, Co-CEO di Zalando. “Innovazioni come SCAYLE STUDIOS, alimentata dall’AI, e la nuova versione dello Zalando Assistant stanno trasformando radicalmente il modo in cui i nostri brand partner operano e i nostri clienti scoprono la moda”.

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