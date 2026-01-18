domenica, 18 Gennaio , 26

Zalone fa il botto, in Italia batte record storico incassi di Avatar
Roma, 18 gen. (askanews) – Fa il botto ‘Buen Camino’, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con MZL, e raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.

Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale: un esordio record a Natale (il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York); una quota di mercato senza precedenti (del 78,8% che traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011); Santo Stefano da record (quando sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere); Capodanno da protagonista assoluto (il primo gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da ‘Tolo Tolo’ e ‘Quo Vado?’, entrambi con Checco Zalone).

