Zambrotta e Paulo Sousa “Compito degli allenatori è educare”

ROMA (ITALPRESS) – Idee, passione e amore per il calcio perchè i valori dello sport vengono prima di tutto. È il messaggio emerso dall’incontro virtuale “Vale la pena vincere tutto?”, organizzato dalla Fondazione Scholas Occurrentes, in collaborazione con il comune di Cascais (Portogallo) e con il supporto di Remarkable Communication & Image Management, l’Istituto Italiano of Culture Lisbon e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc. “Si può competere e cooperare allo stesso tempo? Dobbiamo creare qualcosa di nuovo e quel qualcosa il Papa in ‘Fratelli Tutti’ chiama Cultura dell’Incontro”, ha sottolineato Enrique Palmeyro. Al confronto hanno preso parte due grandi ex giocatori come Gianluca Zambrotta e Paulo Sousa.”Gli allenatori devono far crescere i giocatori – ha sottolineato il primo – Credo che sia in campo amatoriale che in quello professionistico le regole debbano essere la base,

