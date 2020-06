Zampa: “Covid-19 può ritornare, dobbiamo essere preparati”

Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ondata di ritorno del Coronavirus. Di seguito le parole.

Zampa: “Non si può escludere un ritorno del virus”

In questo momento tutto è possibile. Gli studiosi dicono che è probabile. Lo stesso organismo che coordina i Ministeri della Salute ci dicono che bisogna stare attenti: non è quindi solo possibile, ma dobbiamo prepararci e stare in allerta. Non abbiamo sconfitto il virus, ci stiamo solo difendendo meglio. Lo abbiamo ridotto certamente come numero, ma i casi sono diversi rispetto a quelli di tanti giorni fa. Ogni giorno ci sono nuovi casi, nuovo focolai e dunque il virus non cessa di esistere.

Coppa Italia, minuto di silenzio prima di Juventus-Milan

Una ripartenza per nulla banale. Infatti prima dell’inizio del match c’è stato un lungo minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19. Allianz Stadium ha rispettato il silenzio: molti brividi, tanti ricordi e vittime nel cuore. Nessuno può dimenticare quanto è accaduto in questi mesi e quanto ancora sta succedendo: il calcio riparte, ma con la memoria delle persone che sono cadute.

