Zampa (Ministero Salute): “Non sarà il solito Natale. Ci sarà un DPCM, cene solo con parenti stretti”

Sandra Zampa, Sottosegretaria del Ministero alla Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a La Stampa, in merito alla situazione COVID-19 e in vista del Natale.

Le parole di Zampa

“Prepariamoci, non sarà un Natale come quello che siamo abituati a conoscere. Ci sarà un vero e proprio DPCM sul Natale che ci dirà come regolarci e comportarci durante le festività, presto verrà emesso. Non sarà un Natale solitario, ci tengo a precisarlo. Ma non sarà possibile fare cene e pranzi allargati con amici, fidanzati, parenti vari. Le famiglie possono riunirsi nello stretto nucleo familiare con parenti di primo grado come sorelle e fratelli. La gran parte delle restrizioni attuali probabilmente resteranno ed è un bene che restino”.

