Zanardi in coma farmacologico: “Danno cerebrale importante ma condizioni stabili”  

AGI – Alex Zanardi, in condizioni stabili ma ancora molto gravi dopo l’intervento chirurgico di tre ore per ricostruire la calotta cranica, potrebbe avere conseguenze alla vista dall’incidente in handbike “perché ha avuto traumi oculari“. Lo ha riferito in un briefing con la stampa il professor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza-urgenza del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. “Abbiamo chiesto per questo una approfondita consulenza ai nostri oculisti, ma la valutazione si potrà fare solo nei prossimi giorni”, ha spiegato.

Circa le condizioni cliniche generali dell’ex pilota 53enne, si sa che è intubato,

