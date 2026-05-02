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Zanardi, Mattarella: punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport
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Zanardi, Mattarella: punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport

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Roma, 2 mag. (askanews) – “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”, conclude il presidente.

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