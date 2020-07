Zanardi nuovo intervento di 5 ore per ricostruzione cranio-facciale

Nuovo intervento chirurgico per Alex Zanardi, ancora in gravi condizioni dopo l’incidente dello scorso 19 giugno. “La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente è stato sottoposto ad un nuovo intervento, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso. L’operazione effettuata fa parte degli interventi programmati dall’èquipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico” si legge nel bollettino odierno. L’intervento è durato circa cinque ore e poi Alex Zanardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato e ventilato meccanicamente: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico,

