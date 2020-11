Zanardi trasferito dal San Raffaele all’ospedale di Padova

MILANO (ITALPRESS) – Alex Zanardi è stato trasferito presso l’ospedale di Padova. Lo ha reso noto l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 24 luglio scorso. “Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare” si legge in una nota. Il 53enne campione bolognese e’ in lotta per la vita dal 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, perse il controllo della sua handbike e fini’ contro un camion. “Il paziente giunto al San Raffaele il 24 luglio scorso,

