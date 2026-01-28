zangrillo:-“in-cdm-stop-a-dichiarazione-isee-e-arriva-tessera-elettorale-digitale”

(Adnkronos) – Novità al prossimo Cdm sul fronte semplificazioni. “Giovedì in Consiglio dei ministri porteremo un decreto che conterrà un altro pacchetto che completa le 400 semplificazioni che abbiamo già presentato”, ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a ‘Tg2 Post’ illustrando alcuni dei provvedimenti.

“Uno sarà sulle carte di identità – ha spiegato – per cui gli ultrasettantenni non avranno più bisogno di rinnovare la carta di identità perché per loro sarà illimitata. Una seconda semplificazione è sulla tessera elettorale, non ci sarà più bisogno di avere la tessera cartacea ma ne avremo una digitale, pertanto non ci sarà più bisogno di recarsi in comune quando si cambia residenza e quando si cambia comune”.

“Infine – ha concluso il ministro – un’ultima importante semplificazione che riguarda la dichiarazione dell’Isee: non ce ne sarà più bisogno perché siccome il livello di Isee è già contenuto nei dati in possesso della pubblica amministrazione, le agevolazioni potranno essere ottenute” senza bisogno di andare all’Inps o a un Caf.