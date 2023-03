Zangrillo: prevediamo di inserire nella pubblica amministrazione 150mila persone entro il 2025

Negli ultimi 10 anni perse 300 mila persone

Treviso, 25 mar. (askanews) – “Stiamo facendo uno sforzo straordinario dal punto di vista delle risorse: la Pubblica amministrazione ha vissuto 10 anni di desertificazione, dal 2010 al 2020, la spending review ha provocato il blocco del turnover, abbiamo perso 300 mila persone e l’età media è passata da 44 a 50 anni”. Così il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo all’assemblea Anci Giovani, a Treviso.

“Significa che la sfida per il futuro è di recuperare il terreno perduto, nel 2022 sono entrate 170mila persone, di cui 157mila in sostituzione turnover, e prevediamo altre 150mila persone da inserire al 2025 – ha concluso il ministro -. L’inserimento delle persone nella Pa non è scontato, occorre far diventare la Pa un’organizzazione attrattiva”.

“Nell’organizzazione della pubblica amministrazione – ha detto – abbiamo vissuto degli anni molto complicati dove c’è stata una sorta di desertificazione perché in 10 anni abbiamo perso 300 mila persone e abbiamo aumentato l’età media” dei collaboratori “da 44 a 50 anni, c’è stato un impoverimento sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo”. “Dobbiamo dare vigore al processo di reinserimento delle persone e lo dobbiamo fare guardando a tutti gli elementi che servono ad un’organizzazione per essere attrattiva: c’è il tema retributivo, il tema della competenza e della formazione, il tema del merito” ha concluso il ministro.

