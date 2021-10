Zangrillo sarà il nuovo presidente del Genoa?

ROMA – Il medico di Silvio Berlusconi, un rianimatore, per la presidenza del Genoa. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, è destinato a prendere il posto di Enrico Preziosi. Lo scrive La Stampa, che racconta come “nelle ultime settimane ha preso quota la sua candidatura. Al momento è in pole position e le chance sono alte: genoanissimo, farebbe il presidente anche gratis e l’operazione sta andando in porto. Presto potrebbe esserci un nuovo incontro per trovare una definitiva intesa. Parallelamente le operazioni che portano al closing procedono spedite”.

