Zaniolo, la madre: “Nicolò felice del sostegno di tanti tifosi”

Così Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, in un'intervista al programma della Rai "Dribbling».

Zaniolo, la madre: “Nicolò ringrazia i tanti tifosi che gli sono stati accanto”

“Sono stata felicissima che mi abbiano scritto i tifosi della Roma, della Lazio, del Napoli, del Milan, della Juve, tanti che, nonostante i colori, erano vicini al ragazzo, giovane e promettente, che comunque si è dimostrato umile e si è fatto volere bene da tutti. Quando si è svegliato dall’anestesia, il giorno dell’operazione a Innsbruck, si è sfogato, piangendo. Noi siamo rimasti con lui un’ora e mezza due e ha pianto per l’intera visita. “State tranquilli, tornerò più forte di prima. Sapete come sono, farò di tutto e non vi deluderò più”. Pensava di averci deluso, pensate», ha detto la mamma del giocatore della Roma.

