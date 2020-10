Zapata salva l’Atalanta: doppietta e spettacolo. E’ 2-2 contro l’Ajax

L’Atalanta non va oltre il pareggio contro l’Ajax. Anche questa sera una partita ricca di spettacolo: Gasperini riparte dopo la sconfitta in Serie A.

Atalanta-Ajax 2-2: Zapata salva gli orobici

Una partita non iniziata nel migliore dei modi con un fallo di Gosens che causa il rigore trasformato da Tadic: una doccia fredda per gli orobici dopo una partita equilibrata. Come se non bastasse, poco dopo miracolo di Sportiello e tap-in di Traore: 2-0 e Gasperini ammutolito. Un’Atalanta sfortunata certamente, ma un Ajax che non ha perdonato. Il secondo tempo però è una partita completamente diversa: Zapata la fa da padrone e con una doppietta sontuosa riaggancia gli olandesi. La gara termina così, ma con la sensazione che i bergamaschi potevano davvero portare a casa i tre punti. Ora sono secondi nel girone, Liverpool in testa.

