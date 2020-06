Zappacosta “Non possiamo fare calcoli”

“Saranno partite impegnative, abbiamo l’obbligo di crederci, non conta giocare in casa o fuori, è uguale per tutti e serve lo stesso approccio, senza calcoli”. Queste le parole di Davide Zappacosta in un’intervista pubblicata sul sito della Roma. Il terzino destro ex Chelsea è tornato in campo contro la Sampdoria dopo 8 mesi di lontananza dal rettangolo verde, prima a causa di una lesione muscolare e in seguito per la rottura del legamento crociato anteriore: “Vedevo tutto scuro. Come se mi avessero messo un panno nero davanti alla vista. Non ci credevo, sentivo di essere tornato ai miei livelli. Ho mantenuto la calma,

